محافظ أربيل يطمئن السكان: مخازننا تكفي 6 أشهر ولا خوف على الأسواق

شفق نيوز– أربيل

طمأن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم السبت، المواطنين بشأن توفر المواد الغذائية، مؤكداً أن المخازن ممتلئة ولا يوجد أي خوف من اضطرابات في الأسواق أو نقص في المواد.

وقال خوشناو في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن المخازن تحتوي على مواد غذائية تكفي لمدة ستة أشهر، ولا توجد أي مشكلة في هذا الجانب، كما لا يوجد أي اضطراب في الأسواق، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أمر قد يتسبب بزعزعة استقرار السوق، مع تشديد الرقابة بشكل أكبر.

وتعرض مطار أربيل الدولي لهجومين متتاليين لم تُحسم طبيعتهما، تزامناً مع تصاعد أعمدة الدخان في محيطه، فيما استُهدفت قاعدة حرير الجوية التي تضم قوات أميركية بقصف صاروخي، سُمع خلاله دوي أربعة انفجارات من دون إعلان حصيلة رسمية للخسائر.

وفي وقت سابق، قررت وزارة التربية في إقليم كوردستان، تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات على خلفية التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة نتيجة القصف المتبادل بين اميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط والخليج تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب تنفيذ إسرائيل واميركا هجوماً على إيران، التي سارعت إلى الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن الهجمات طالت مدناً في المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.