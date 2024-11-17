محافظ أربيل يدعو الوافدين إلى العودة لمناطقهم الأصلية لإنجاح التعداد السكاني

شفق نيوز/ دعا محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مساء اليوم الأحد، المواطنين المقيمين في المحافظة إلى العودة لمناطقهم الأصلية بهدف إنجاح التعداد السكاني، مؤكداً على أهمية التعداد لضمان حقوق المواطنين والتمثيل العادل للمحافظات.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بهدف إنجاح التعداد السكاني في إقليم كوردستان عموماً وفي أربيل بشكل خاص، ندعو مواطني المحافظة إلى ملازمة منازلهم في يوميّ الأربعاء والخميس المقبلين لاستقبال العدادين وتقديم التسهيلات لهم".

وأضاف "نطلب من المواطنين المقيمين في أربيل العودة لمناطقهم الأصلية ضمان نجاح التعداد والخروج بإحصائيات دقيقة"، مبيناً "اليوم عقدنا اجتماعاً في أربيل مع اللجنة الأمنية الخاصة بالتعداد للتباحث بشأن تطبيق قرارات وزارة الداخلية الكوردستانية ووزارتيّ الداخلية والتخطيط الاتحاديتين وآخر المستجدات المتعلقة بالتعداد في العراق بشكل عام والإقليم خصوصاً".

وأكد خوشناو "هذا التعداد مهم جداً في مختلف المجالات السياسية والقانونية والتنموية وتطوير المحافظات والتمثيل العادل لها في مجلس النواب الاتحادي وفي برلمان إقليم كوردستان، لذلك ونطالب مواطنينا بالتعامل الجيد مع العدادين ولجان وزارة التخطيط الاتحادية وهيئتيّ الإحصاء الاتحادية والكوردستانية".