محافظ أربيل: وضع إمداد الطاقة الكهربائية سيتحسن خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز - أربيل

توقع محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم السبت، تحسن تجهيز الطاقة في المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تعهد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بزيادة إمداد الغاز إلى المحطات الكهربائية في المحافظة.

وعزا خوشناو في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح حديقة عصرية في حي "نوسران" في أربيل، سبب تراجع تجهيز الكهرباء في أربيل إلى تراجع إنتاج الغاز في الإقليم، فضلا عن زيادة الطلب على الطاقة مع حلول فصل الصيف.

وأشاد المحافظ، بمشروع النور (روناكي)، قائلاً إنه :"أحدث طفرة نوعية من خلال تأمين الطاقة على مدار الساعة".

وبما يتعلق بالمولدات الأهلية المنصوبة في الأحياء والمناطق في اربيل، قال المحافظ، إن: هذه المولدات لم تعد لها وجود في قاموس المحافظة وحكومة إقليم كوردستان، ولن نعود مرة أخرى لهذه الآلية بعد دخول مشروع "روناكي" حيز التنفيذ.

وشهدت منظومة الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان، منذ مطلع شهر حزيران، تراجعاً ملحوظاً في ساعات التجهيز، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات إنتاج الغاز من حقل "كورمور" الذي يغذي محطات توليد الطاقة.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فقد تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم من 4500 ميغاواط إلى 3700 ميغاواط، مما يعني أن منظومة الكهرباء فقدت نحو 800 ميغاواط من طاقتها الإنتاجية الإجمالية، وهو ما أثر بشكل مباشر على استقرار التيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل بأن أحياء المدينة بدأت تعاني فعلياً من نقص حاد في إمدادات الكهرباء الوطنية، مما دفع أصحاب المولدات الأهلية في العديد من الأحياء السكنية إلى البدء بتشغيل مولداتهم لتعويض النقص وتلبية احتياجات المواطنين.