محافظ أربيل: هجوم المطار يؤكد الحاجة لملء الفراغ الأمني مع البيشمركة

شفق نيوز/ دعا محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الخميس إلى ضرورة التنسيق المشترك بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها لمنع تكرار الهجمات التي تطال مطار اربيل الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مجموعة من ممثل ووجهاء ناحية الكوير على هامش تدشين مشروع طريق الكوير - اربيل الذي يمتد بطول 35 كم.

وقال خوشناو خلال المؤتمر إن المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم تحتاج إلى مزيد من التنسيق بين إدارتي أربيل ونينوى.

وأضاف أن هذا المشروع سيكون سببا في التسهيل على حركة تنقل المواطنين وسيقلل من الضغط الحاصل على طريق الموصل - اربيل، مردفا بالقول ان سكان منطقة الكوير كانوا محرومين من عدة أمور وقد تلقوا ضربة شديدة من تنظيم داعش، و يتعين على الادارتين اربيل ونينوى تقديم الخدمات لهم وان يكون هناك تنسيق لإنهاء الفراغ الحاصل في تقديم الخدمات

وعن تعرض مطار أربيل الى قصف صاروخي مساء أمس قال المحافظ ان هجوم يوم أمس يخبرنا بانه نحتاج فقط لملء الفراغ الأمني الحاصل في المناطق الكوردستانية المستقطعة (المتنازع عليها) من خلال التنسيق مع قوات البيشمركة .

وتابع بالقول: نأمل أن يتم تنفيذ اتفاقية سنجار وان تعود قوات البيشمركة الى القضاء لكي نتمكن من حفظ أمن واستقرار المنطقة .