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محافظ أربيل: مشكلة الجفاف لم تُعالج ولكن سيطرنا على شحة المياه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-15T08:12:12+0000
محافظ أربيل: مشكلة الجفاف لم تُعالج ولكن سيطرنا على شحة المياه

شفق نيوز/ أكد محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الأربعاء أن تأثيرات الجفاف ماتزال مستمرة ولكن تمت السيطرة على شحة المياه التي واجهت مناطق وأحياء أربيل.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن "مشكلة الجفاف لم تعالج ولكن تمكنا وبمساندة مجلس وزراء الإقليم من سيطرة على شحة المياه في اربيل".

وذكر أن "تأثيرات الجفاف ماتزال مستمرة وبالنسبة لأربيل فإنه من الضروري انجاز مشروع ماء الإفراز الرابع ومشاريع السدود التي تجنب المحافظة من شحة المياه بالمستقبل".

واشار الى ان عملية صيانة آبار المياه وتعميقها وايصال الكهرباء لها وحفر آبار أخرى جديدة ماتزال متواصلة.

وكان خوشناو قد أعلن في مطلع شهر تموز الماضي عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهد اقليم كوردستان والعراق عامة.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.

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