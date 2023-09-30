محافظ أربيل: مخاطر الفيضانات ستكون أقل

شفق نيوز/ صرّح محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم السبت، بأن الدوائر الخدمية والجهات المعنية باشرت استعدادتها لموسم الفيضانات، مقللاً في الوقت ذاته من المخاطر التي تنجم عنها في حال وقوعها.

وقال خوشناو للصحفيين اليوم: نحن لا نستطيع ان نضمن عدم حدوث فيضانات، لكن نظرا لنتائج الإجراءات والتدابير المتخذة فإن مخاطر الفيضانات ستكون أقل، معربا عن أمله بأن يكون هذا الموسم وفيرا بالامطار.

وأضاف "أننا في السنوات الماضية كانت لدينا مشاكل بسبب التغيرات المناخية مع استمرار مشكلة شحة المياه في فصل الصيف، وحاليا مع نهاية شهر أيلول الى حد ما الوضع بات طبيعيا.

وتابع خوشناو، القول إن الاستعدادات ستبدأ مع حلول فصل الخريف إلى الربيع للحد من مخاطر الفيضانات.

وأعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في آب 2022، تخصيص 11 مليار دينار لاتخاذ عدد من الإجراءات منعا لحدوث الفيضانات في المدينة، خلال فصل الشتاء.

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.