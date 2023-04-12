محافظ أربيل: لقد هطلت الأمطار بغزارة ولغاية الآن لم نسجل أية حالة غير مرغوب فيها

شفق نيوز/ أكد رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، أن الأمطار المتوقعة من قبل هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق والإقليم قد بدأت بالهطول، والتي ستستمر حتى مساء الخميس.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين اليوم، إنه خلال العام الماضي، أُتخذ عدد من التدابير لمنع الفيضانات، ولغاية الآن فإن الأمطار هطلت بغزارة ولم يقع أي حادث غير مرغوب فيه في أي مكان.

وأضاف أن الفرق الحكومية، والخدمية وقوات البيشمركة، والأجهزة الأمنية كافة في حالة تأهب، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم تعطيل الدوام الرسمي سواء في المحافظة أو على مستوى إقليم كوردستان، ومتى اقتضت الضرورة فإننا سنعلق الدوام.

ويتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ ليلة أمس والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع.