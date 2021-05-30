محافظ أربيل لـ"فنان الشارع": لن يمنعك أحد هنا

شفق نيوز/ زار محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأحد، الفنان محمد فاتح الملقب بـ"فنان الشارع" ووعد بتكريمه، وذلك بعد أنباء تحدثت عن اعتقاله ونفي الإدارة المحلية تلك الأنباء.

وقال اوميد خوشناو موجها حديثه لفاتح "انت حر في العمل بأي مكان ولن يمنعك أحد.. كمحافظ أربيل أحترم فنك وكل الفنانين وجميع الأعمال الفنية".

وأضاف بهذا الشأن "أوصينا قائممقامية أربيل بتحديد عدد من الأماكن لكي يقدم فيه الفنانون أعمالهم بكل طمأنينة".

وكان مدونون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد أفادوا باعتقال السلطات في أربيل المغني محمد فاتح، وهو كوردي من إيران، بسبب غنائه في الشوارع لكسب لقمة العيش.

لكن محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نبأ اعتقال المغني محمد فاتح عارً عن الصحة، مشيرة إلى أنه يقدم فنه في شوارع أربيل منذ فترة.

وأضافت، "نريد أن نطمأن الجميع بأن هذا المغني وغيره أحرار لاتخاذ الشوارع والاماكن العامة مسرحاً لتقديم فنهم، ولا يسمح لأحد بمنعهم من مزاولة اعمالهم الفنية"، مردفة بأن "الفن والفنانين محل تقديرنا دائماً".

واشتهر المغني محمد فاتح بتقديم فنه في شوارع مدينة السليمانية على مدى شهرين، قبل أن يوسع جولته إلى أربيل قبل نحو شهر.