محافظ أربيل: لسنا طرفاً بالحرب.. فلماذا تُقصف مواقعنا؟

شفق نيوز- أربيل

أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، إدانة حكومة إقليم كوردستان الشديدة للهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة، رغم تبني الإقليم موقفاً محايداً منذ بداية التصعيد في المنطقة.

وقال خوشناو، خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته لمستشفى "الإيمرجنسي" في أربيل للاطلاع على أوضاع الجرحى، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم نُفذ عبر ستة صواريخ إيرانية استهدفت أحد مقرات البيشمركة"، داعياً طهران إلى "تقديم توضيح رسمي بشأن أسباب هذا الاستهداف".

وأشار إلى أن "المستشفى استقبل عدداً من المصابين من عناصر البيشمركة، بينهم حالات حرجة تعاني من حروق شديدة"، مؤكداً أن "حكومة الإقليم مستمرة في تقديم الدعم الكامل والرعاية الطبية اللازمة للمصابين".

وأدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الهجوم الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقرات قوات البيشمركة في حدود منطقة سوران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، سقوط 36 ضحية من عناصرها جراء قصف بالصواريخ الباليستية استهدف مقار عسكرية شمالي محافظة أربيل.