محافظ أربيل: قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عمل مجالس محافظات كوردستان غير قانوني

شفق نيوز/ عدّ محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الإثنين، قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كوردستان "غير قانوني".

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اغلب قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي سياسية ولدينا ملاحظات عليها".

واضاف ان "قرار المحكمة امس الذي يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كوردستان غير قانوني"، مشيراً الى ان "السلطات في اقليم كوردستان هي المعنية بالرد على قرار المحكمة الاتحادية".

وأمس الأحد، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، حكما يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كوردستان العراق لإنتهاء دورتها الانتخابية.

وقالت المحكمة في بيان، إنها قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023 .