محافظ أربيل: إغلاق مكاتب قناة NRT تم بأمر من المحكمة

شفق نيوز- أربيل

أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، أن إغلاق مكاتب قناة NRT، في أربيل ودهوك، تم بقرار من المحكمة، وبعد تحقيقات من قبل الادعاء العام.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بعد الانتهاكات والأفعال غير القانونية من قبل قناة NRT قمنا بإنذار القناة وكوادرها بتلك الانتهاكات، وبعد الإنذار قامت هيئة الادعاء العام بإعداد ملف خاص عن القناة، وعليه قررت محكمة أربيل إغلاق مكاتب القناة في المحافظة وكذلك في السليمانية ودهوك".

وتابع أن "كل ما فعلناه اليوم بإغلاق المكاتب جاء تنفيذاً لقرار المحكمة بعد تقييم القناة من قبل الجهة القانونية واللجنة المهنية المتكونة من الادعاء العام ومحكمة أربيل ووزارة الثقافة ونقابة صحفيي كوردستان".

ولفت خوشناو إلى أن تنفيذ الاغلاق تم اليوم في أربيل ودهوك، دون المساس بكوادر القناة في المكتبين أو تعرضهم للاعتقال أو المساءلة القانونية".