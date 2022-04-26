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محافظ أربيل: سيول الأمطار الغزيرة لم تسفر عن خسائر بالأرواح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-26T05:28:16+0000
محافظ أربيل: سيول الأمطار الغزيرة لم تسفر عن خسائر بالأرواح

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، أن السيول التي أغرقت بعض المناطق في المحافظة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس لم تخلف خسائر بالأرواح.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده في وقت مبكر من صباح اليوم، إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تساقطت ليلا لم تسفر عن خسائر بالأرواح باستثناء تجمع المياه في بعض الأحياء والأماكن التي تسببت بتوقف سيارات بعض الأشخاص عن العمل"، مستدركا القول إن "فرق البلدية بالتعاون مع المواطنين تمكنت من السيطرة على الوضع ولم يحدث أي ضرر".

وأضاف أن فرق البلدية، والدوائر المعنية لحكومة إقليم كوردستان على أتم الجهوزية لأي حالة غير مرغوب بها قد تقع، داعيا السكان إلى التعاون مع الفرق عندما يشعرون بأي خطر من ارتفاع مناسيب المياه وإمكانية حدوث الفيضانات.

وبما يتعلق بإجراءات حكومة الإقليم بشأن ضحايا الفيضانات التي وقعت العام الماضي في اربيل، قال رئيس الحكومة المحلية: إن التعويضات المقدمة للمتضررين من الفيضان الأول قد اكتملت، وما يخص تعويضات الفيضان الثاني فإن حكومة الإقليم شرعت بها".

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