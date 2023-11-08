محافظ أربيل: سننظّم مهرجاناً لعسل النحل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، أن المحافظة ستنظّم في المستقبل القريب مهرجاناً لعسل النحل المنتج محلياً، مؤكداً أن حكومة الإقليم تقدّم دائما التسهيلات للمزارعين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش إنطلاق مهرجان "الرمان" أمام حديقة "شاندر" في أربيل والذي تستمر فعاليته لمدة ثلاثة أيام.

وقال خوشناو في تصريحه، إن المديرية العامة للزراعة في اربيل ستنظم مهرجاناً آخر مخصصاً للعسل ومربي النحل في حدود المحافظة وإقليم كوردستان بالمستقبل القريب في ذات الموقع (أمام حديقة شاندر) وسيشارك فيها عدد كبير من المواطنين".