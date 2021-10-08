إقليم كوردستان يؤشر حدوث مشاكل فنية في أجهزة التصويت بالاقتراع الخاص

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الجمعة حدوث مشاكل فنية في بعض المراكز الانتخابية خلال الاقتراع الخاص للقوات الامنية والبيشمركة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده مع قائد شرطة المحافظة العميد دلير النجار، إن العملية تسير بشكل جيد ولكن في بعض الأماكن التي تشهد زخما وإقبالا واسعا توقفت عملية التصويت فيها.

وبيّن أنه ولغاية الآن توقفت عملية التصويت لمدة من الزمن في ثلاثة مراكز انتخابية في ناحية كسنزان وفي منطقة عنكاوا وقضاء كويسنجق للاقبال الشديد عليها، مردفا بالقول إن المشاكل الفنية في تلك المراكز تم حلها.

وتابع بالقول: "وضعنا خطة أمنية محكمة للاقتراع الخاص والعام في اربيل".

وعن اقتراع النازحين قال خوشناو، إن عملية الادلاء بأصواتهم سارت بنحو جيد، ولكن للاسف لم يصوتوا داخل المخيمات بامر من الحكومة الاتحادية وهذا ما اثقل كاهلنا وفاقم من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ولكننا مع ذلك وفرنا لهم الدعم اللوجستي لكي يتمكنوا من التصويت.

بدورهم أكد كل من اللواء طارق احمد مدير شرطة اقليم كوردستان ، ومشرف ادارة منطقة "سوران" هلكورد شيخ، و محافظ دهوك علي تتر في مؤتمرات صحفية، حدوث مشاكل فنية في اجهزة التصويت في بعض مراكز الاقتراع وتمت معالجتها.

وأشار محافظ دهوك في مؤتمر صحفي مقتضب خلال جولة تفقدية له لأحد مراكز الاقتراع إلى أن المشكلة الوحيدة تتلخص ببعض المعوقات الفنية للمعدات داخل المراكز فيما يخص تسجيل البصمة.

كما اوضح ان عملية اقتراع النازحين داخل وخارج المخيمات تسير وفق قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولاتوجد اي مشاكل داخل هذه المراكز .

وكان العميد ديدوان رشيد المتحدث باسم قوات "الزيرفاني" في إقليم كوردستان قد أشرّ في وقت سابق من صباح اليوم مشاكل في أجهزة التصويت وبطء سير العملية الانتخابية في الاقتراع الخاص للقوات الامنية في الاقليم، مع تزايد اقبال المصوتين على المراكز.

وافتتحت مراكز الاقتراع الخاص، أبوابها أمام منتسبي القوات الأمنية والنازحين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بواقع 52 مركزاً انتخابياً، تضم 241.

وذكرت مفوضية انتخابات أربيل أن "هناك إقبالاً متزايداً على المراكز الانتخابية"، مشيرة إلى أن "91 ألف شخص يحق له التصويت في يوم التصويت الخاص من القوات الأمنية والكوادر الطبية في 52 مركز انتخابي يضم 241 محطة".

وأضافت أن "هناك 125 ألف نازح يحق لهم التصويت في أربيل، وبواقع 60 مركزاً انتخابياً موزعاً على 65 محطة انتخابية، ولغاية الآن الاقبال هناك إقبالاً واسعاً على التصويت الخاص".