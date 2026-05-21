محافظ أربيل: تجاوزنا أزمة شح المياه ونضمن تأمينها في الصيف

أعلن محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الخميس، أن المحافظة لم تعد تواجه أزمة شحة المياه بعد الهطول المطري بمستويات مرتفعة وبشكل ملحوظ، مؤكداً تأمين المياه للمناطق والأحياء السكنية كافة خلال فصل الصيف الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر مشترك عقده مع، وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني تم خلاله الإعلان عن توزيع وجبة جديدة من قطاع الأراضي للموظفين في أربيل.

وقال خوشناو خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "في كل عام ومع نهاية شهر آذار تواجهنا مشكلة كبيرة والمتمثلة بأزمة شحة المياه، ونحن اليوم في شهر أيار ولا توجد أي مشكلة".

أشار إلى أن التمكن من معالجة شحة المياه عبر مشاريع خدمية ومن خلال إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار والبرك المائية.

يُذكر أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية، و بنسبة 65% على المياه الجوفية، وقد واجهت أزمة شحة مياه حادة منذ عام 2020 ولغاية 2025.