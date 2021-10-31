محافظ أربيل: السيول لم تُخلِّفُ خسائر بالأرواح إلا أنها هدمت عدداً من المنازل

شفق نيوز/ ذكر محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الأحد أن السيول الجارفة التي تعرضت لها مناطق بالمحافظة جراء غزارة الأمطار الهاطلة منذ أمس لم تخلف خسائر بالأرواح.

وقال خوشناو في تصريح صحفي اثناء تجواله في المناطق المتضررة بالسيول، إنه بسبب هطول الأمطار منذ يوم أمس اجتاحت السيول عددا من المناطق، وألحقت ضررا بها، وبعدد من العجلات، منوها إلى أن السيول الحقت الضرر بالقرية الكورية، ومدينة (زيرين)، و(كرد جوتيار) غير أنه ولحسن الحظ لم تقع خسائر بالارواح.

وأشار إلى إنهيار عدد من المنازل في المناطق المتضررة، مردفا بالقول إن المحافظ وبالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية تقدم المساعدات العاجلة للمواطنين المتضررين.

وكانت الإدارة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد لإزالة مخلفات سيول جارفة اجتاحت بعض مناطق المحافظة.