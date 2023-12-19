محافظ أربيل: اقتطاع الحكومة الاتحادية 9 مليارات دينار من تخصيصاتنا  ستلقي بظلالها على المشاريع الخدمية

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف العمل بالمشاريع الخدمية للعام المقبل بسبب عدم وجود "رؤية تنفيذية" بشأن التخصيصات المالية للمحافظة، فيما بيّن ان الحكومة الاتحادية الغت تخصيص 9 مليارات دينار من اصل 14 مليار مطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز خلال زيارته لأحد المشاريع الخدمية في مركز المدينة إن "بسبب الازمة المالية في الإقليم فلا يوجد أي تخطيط لتنفيذ المشاريع الخدمية في العام المقبل، لأننا لا نعلم بحجم الميزانية المخصصة لنا من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم".

وأضاف أن "الخطة تقتصر فقط على تطوير عدد وتأهيل عدد من المشاريع الخدمية، لكن الخطوات التنفيذية لإنشاء مشاريع خدمية في العام المقبل متوقفة حتى استيضاح الرؤية بشأن تخصيصاتنا المالية المقبلة".

وبيّن خوشناو "محافظة أربيل طلب من بغداد تخصيص 14 مليار دينار عراقي لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، ووافق مجلس الوزراء العراقي على تخصيص 5 مليارات دينار فقط منها لتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما يسبب ازمة بسبب قلة المبلغ المخصص عن المبلغ المطلوب والذي لا يكفي لتنفيذها"، مبدياً استغرابه من "حجب الحكومة الاتحادية مبلغ 9 مليار دينار عن أربيل لانشاء هذه المشاريع الخدمية التي تسهم في خدمة وتطوير المحافظات بشكل عام وإقليم كوردستان من ضمنها.