محافظ دهوك يقدم نائبه الجديد من المكون المسيحي: سيمثل جميع المكونات

شفق نيوز/ أعلن محافظ دهوك، يوم الاحد، تنصيب نائب له من المكون المسيحي .

وقدم المحافظ علي تتر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "التهاني لنائب المحافظ الجديد شمعون شليمون من الحركة الاشورية"، موضحاً أن "تنصيب نائب للمحافظ من المكون المسيحي هو انعكاس للتعايش السلمي والاخوي في المحافظة".

وأضاف تتر أن "حكومة اقليم كوردستان تسعى دوماً لنقل هذا التعايش إلى داخل المؤسسات الادارية"، متمنياً "التوفيق والنجاح لنائب المحافظ الجديد في تنفيذ مهامه على احسن وجه".

وأشار إلى أن شليمون سيمثل جميع مكونات المحافظة الدينية والعرقية ".

من جانبه أكد نائب المحافظ الجديد شمعون شليمون "سعيه لخدمة المواطنين والعمل ليكون محل ثقة الجميع والالتزام بقوانين وتوجيهات حكومة اقليم كوردستان"، مؤكداً "العمل لتعزيز التعايش بين جميع مكونات المجتمع".

يذكر ان مجلس محافظة دهوك صوت بأغلبية الاصوات على "شمعون شليمون" نائباً للمحافظ في شهر اب من العام الماضي 2020.