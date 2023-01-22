محافظ دهوك يعلن القبض على منفذ عملية قتل 5 مواطنين من الإقليم بهجوم في تركيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الأحد، إلقاء القبض على المتهم بقتل خمسة مواطنين من إقليم كوردستان من خلال إطلاق النار عليهم على طريق مدينة نصيبين - ماردين في تركيا.

وقال تتر في تصريح خلال لقائه وفدا من مدينة نصيبين قدم إلى دهوك لتقديم التعازي بهذه الفاجعة، إن مجموعة من المواطنين من الرجال والنساء ذهبوا إلى تركيا ليتلقوا العلاج إلا أنهم عادوا جنائز.

وأفاد بإلقاء القبض على المتهم بتنفيذ الجريمة، وقال المحافظ أيضا إنه "من الضروري أن نتعاضد فيما بيننا لمعرفة الأشخاص الذين لهم يد في هذه الجريمة والقاء القبض عليهم وتحقيق العدالة من خلال إنزال العقوبة بحقهم".

وتابع محافظ دهوك، ان "هذه الحادثة لن تقوض العلاقات الثنائية مع الاخوة في شمال كوردستان"، أي في المناطق التي يقطنها الكورد في تركيا.

وليلة 18 على 19 من شهر كانون الثاني/ يناير تعرض خمسة مواطنين مسنين بينهم ثلاث نساء ينحدرون من محافظة دهوك إلى هجوم مسلح على طريق مدينة نصيبين - ماردين في الأراضي التركية مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

وندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشدة بالهجوم الذي استهدف اولئك المواطنين، بينما أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، أعلن أن بلاده تتواصل مع السلطات في أنقرة للوقوف على ملابسات الحادثة.