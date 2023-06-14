محافظ دهوك يشكو من حزب العمال هددوا مقاولاً وشركة

شفق نيوز / أعلنت إدارة محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قضاء عقرة.

وقال محافظ دهوك علي تتر، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مشاريع خدمية عدة، ستنفذ في منطقة عقرة، كما نُفذ العديد منها كالإنتهاء من تكملة الطريق الرئيسى الذي سيربط ناحية خليفان التابعة لإدارة سوران المستقلة بمدينة زاخو".

واتهم تتر، حزب العمال الكوردستاني بـ"إعاقة تنفيذ مشروع تكملة الطريق الرابط بين المدينتين"، موضحاً أن "هذا الحزب هدد (مقاول) المشروع وعمال (الشركة المنفذة) بتدمير سياراتهم وآلياتهم".

وأكد أن "حزب العمال الكوردستاني أصبح حجر عثرة أمام تقديم الخدمات للمواطنين، إذ يعتدي بشكل مباشر على المواطنين لمنعهم تقديم الخدمات لهم في مناطقهم".