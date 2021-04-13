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محافظ دهوك يدعو حزب العمال لإخلاء مناطق: أنتم غرباء ولستم من أهلها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-13T08:56:40+0000
محافظ دهوك يدعو حزب العمال لإخلاء مناطق: أنتم غرباء ولستم من أهلها

شفق نيوز/ جدد محافظ دهوك علي تتر يوم الثلاثاء دعوته لحزب العمال الكوردستاني إلى إخلاء المناطق التي يتواجد فيها في قضاء العمادية شمالي المحافظة، مؤكدا أن وجود عناصر الحزب كان السبب الرئيس في عدم انجاز المشاريع الخدمية في تلك المنطقة.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش بدء العمل بمشروع مستشفى في ناحية "ديرلوك" بسعة 100 سرير: نحن متفائلون باتفاق حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الإتحادية حول الموازنة، مردفا بالقول إنه بتنفيذ بنود قانون الموازنة ووصول حصة الإقليم ستزداد المشاريع الخدمية وترتفع وتيرة العمل بها.

وعن تواجد حزب العمال في مناطق وقرى بالقضاء قال المحافظ إن حزب العمال فرض سيطرته على مرتفعات، ومناطق في العمادية، وكان السبب في الحيلولة دون إنجاز المشاريع جراء القتال الدائر بين عناصر الحزب وتركيا والذي سقط على إثره عدد من الضحايا من سكان هذه المناطق.

وأعرب تتر عن أمله بأن يراجع حزب العمال سياسته في المنطقة، قائلا: هم ليسوا من أهلها، وهم غرباء وينبغي لهم أنهاء تواجدهم.

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