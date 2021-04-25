محافظ دهوك من مكان مقتل امرأة بنزاع: قديم وحكومة الإقليم استنفذت المحاولات كافة لحله

شفق نيوز/ زار رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر يوم الأحد قضاء شيخان للإطلاع عن كثب على حادثة مقتل امرأة في نزاع مسلح.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده على هامش الزيارة، إن "هذا النزاع قديم، وحكومة اقليم كوردستان بذلت المحاولات والمساعي كافة لحلها، وان وزير الداخلية تدخل شخصيا اضافة الى المسؤولين المحليين والوجهاء ورجال الدين، ولكن دون جدوى".

وأكد بأن "طرفي النزاع ليسا مستعدين لإنهاء هذا الخلاف، وقد رفضوا سبل المعالجة كافة لمعالجة هذه المشكلة".

وأشار تتر إلى أن المتسببين بتجدد النزاع والمشاركين فيه تم إحالتهم إلى الجهات القانونية، وستتم محاكمتهم، مؤكدا أن طرفين النزاع وهما الفلاحون، ومالك قطعة الأرض كلاهما مقصران.

وأفادت مديرية شرطة محافظة دهوك في وقت سابق من اليوم بمقتل امرأة في العقد الثالث من العمر بنزاع على قطعة أرض في قضاء شيخان.

وقالت المديرية في بيان، إن نزاعا مسلحا وقع بين مجموعة من الفلاحين قطعة أرض في مجمع "چرە" في شيخان مما أسفر عن مقتل امرأة كانت قد قدمت لزيارة بيت أبيها.

وأضاف البيان أن قوات الشركة توجهت إلى محل الحادث والقت القبض على مجموعة من المتهمين، وسيطرت على النزاع.