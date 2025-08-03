محافظ دهوك: مكتب نيجيرفان بارزاني ساهم بتحرير قرابة 4000 ايزيدي مقابل أموال طائلة

شفق نيوز - دهوك

أعرب رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الأحد، عن شكره لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على تأسيسه مكتباً خاصاً لتحرير المختطفات والمختطفين الإيزيديين من قبضة تنظيم داعش، مؤكدا ان هذا المكتب ساهم في تحرير قرابة 4000 مختطف ايزيدي مقابل انفاق مبالغ طائلة بهذا الصدد.

وقال تتر في كلمة ألقاها خلال مراسم أقيمت في دهوك بمناسبة مرور 11 سنة على الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون، انه "رغم مضي هذه السنوات على الابادة الجماعية إلا أنه لا يزال المجتمع الدولي و الحكومة الاتحادية العراقية لم ينهضا بالواجب الملقى على عاتقهما إزاء ابسط مطالب أبناء الطائفة الايزيدية تجاه أعظم جريمة تعرضوا لها".

ودعا المحافظ، الحكومة الاتحادية الى تنفيذ اتفاقية سنجار لعودة الايزيديين الى ديارهم وموطن ابائهم واجدادهم، وعدم تكرار عمليات الإبادة الجماعية بحقهم.

وقال تتر "نشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني على فتحه مكتبا لتحرير المختطفين الايزيديين من قبضة داعش"، مضيفا أنه "لغاية الآن تم تحرير قرابة 3900 مختطف من الاخوات والاخوة الايزيديين".

وتابع القول إن "مبالغ طائلة أُنفقت على المجرمين، و اولئك الاشخاص الذين يعملون كواسطة لتحرير المختطفات الايزيديات"، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك 20 الف إيزيدي يسكنون في مخيمات النزوح بإقليم كوردستان.