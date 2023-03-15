محافظ دهوك: مسلحون خارج القانون يمنعون تنفيذ المشاريع

شفق نيوز / أكد محافظ دهوك، علي تتر، يوم الأربعاء، وجود مسلحين خارج القانون، يمنعون تنفيذ مشاريع خدمية في القرى والمناطق التي يتواجدون فيها بقضاء عقرة.

ودعا تتر، في مؤتمر صحفي عقده في قضاء عقرة شمال شرق محافظة، هذه المجاميع المسلحة إلى "عدم التدخل بشؤون إقليم كوردستان في هذه المناطق وخاصة في مجال الإعمار وتقديم الخدمات لكي يتسنى للحكومة تنفيذ مشاريع للأهالي هذه المناطق".

وطالب المحافظ، هولاء المسلحين بـ"عدم تكرار ما قام به النظام السابق، من تهجير وتدمير القرى الحدودية في ثمانينيات القرن الماضي".

وكان محافظ دهوك علي تتر، قد أعلن من خلال مؤتمره الصحفي عن إنشاء عدد من المشاريع الخدمية في قضاء عقرة منها وضع حجر اساس لسدين صغيرين بالإضافة إلى 3 مدارس ومركز صحي.

يذكر أن مناطق عدة من القضاء تشهد صراعاً مسلحاً بين عناصر حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة، وخاصة في مجال الزراعة والسياحة بالإضافة إلى عدم قدرة حكومة كوردستان تقديم الخدمات لأهالي تلك المناطق.