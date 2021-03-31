محافظ دهوك محذرا السكان: لا نريد مشاهدة احدٍ بلا كمامة

شفق نيوز/ طالب محافظ دهوك علي تتر يوم الثلاثاء السكان بضرورة الالتزام بالقرارات الجديدة الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، مشددا على ان الحكومة المحلية في المحافظة لن تتهاون في تطبيق تلك القرارات.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، أن "أي تجمع وتحت أي عنوان ومسمى ممنوع وسنتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عبر المدعي العام".

ولقت إلى أن جميع الأماكن ستغلق في الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة السادة صباحا ماعدا المستشفيات والصيدليات والعيادات الطبية فإن امرها متروك إلى وزارة الصحة وهي من تقرر حول هذا الأمر.

وتابع تتر ان أيام الخميس والجمعة والسبت ايام عطلة وهذا لا يعني التوجه الى اماكن التنزه والسياحة والتواصل بين الأسر، مشددا بالقول "نريد من الجميع الالتزام والا يكونوا سببا في قتل الناس او اصابتهم بالفيروس".

كما تابع المحافظ "لن يكون هناك شيء باسم السياحة في دهوك سواء من داخل الاقليم او خارجه، وقد تم حظر التنقل مع باقي محافظات العراق ثلاثة ايام في الاسبوع".

ونوه الى أن "ارتداء الكمامة بات اجباريا ولا نريد مشاهدة أحد بلا كمامة، ومن نلاحظه في أي مكان لا يرتديها سيعرض نفسه للغرامة المالية ومقدراها 20 الف دينار".