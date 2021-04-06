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محافظ دهوك لا يستبعد اللجوء الى خيار فرض الحظر في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T07:27:45+0000
محافظ دهوك لا يستبعد اللجوء الى خيار فرض الحظر في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ لم يستبعد محافظ دهوك علي تتر يوم الثلاثاء لجوء اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم إلى خيار فرض حظر التجوال في حال استمرار الوضع الوبائي على هذا المنوال وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال تتر في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، إن من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين فإن أي قرار من الممكن أن يصدر، مردفا بالقول إن الوضع الصحي إذا أستمر على هذا المنوال فمن المؤكد من ضمن الخيارات التي يمكن اللجوء إليها.

وأشار إلى أنه من حسن الحظ المواطنون في دهوك متعاونون وملتزمون في تطبيق الإجراءات الصحية، داعيا السكان الى التعاون مع السلطات والاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية لكي لا تضطر إلى فرض إجراءات أشد صرامة.

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