محافظ دهوك: حزب العمال يحتل قرانا منذ أكثر من 30 عاما و ينتهج سياسية لا إنسانية

شفق نيوز/ صرّح رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الأحد، بأن حزب العمال الكوردستاني ينتهج سياسة غير إنسانية في التعامل مع إقليم كوردستان العراق والبلدان المجاورة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تأبين خمسة عناصر من قوات البيشمركة سقطوا على أيدي حزب العمال في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وخاطب تتر الحزب المناهض للنظام في أنقرة قائلا: إن كنتم لا تؤمنون بإقليم كوردستان فلماذا تأتون إلى أراضينا؟ (..) أنتم تحملون الجنسية التركية والسورية تفضلوا وغادروا إلى بلديكم".

وأضاف ان حزب العمال نقل الصراع الى اقليم كوردستان، وسبيل الحرب ليس حلا للخلافات والمشاكل.

كما أشار المحافظ إلى أن "هذا الحزب يسعى الى تقويض الحرية التي يتمتع بها الإقليم وينفذ مخططات اعداء كوردستان"، مردفا بالقول إنه "يحتل منذ أكثر من 30 عاما قرانا وعطل عجلة مشاريع الإعمار وإعادة تأهيلها".

وتابع بالقول ان هذا الحزب يعتمد سياسة لا انسانية في التعامل مع كوردستان العراق والبلدان المجاورة.