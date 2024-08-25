محافظ دهوك: الأنفال ضد الكورد مستمرة من بعض قادة العراق الجديد

شفق نيوز/ قال محافظ دهوك، علي تتر، يوم الأحد، إن عمليات الأنفال ضد الشعب الكوردي ما تزال مستمرة على يد بعض القيادات التي تدير العراق الجديد.

وأكد تتر، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ36 لعمليات الأنفال التي حضرها عدد كبير من ذوي ضحايا الأنفال في دهوك، أن "عمليات الانفال لا تقتصر على القصف بالأسلحة الكيميائية أو العمليات العسكرية، بل تشمل أيضاً محاولات تجويع أبناء إقليم كوردستان عبر قطع رواتب الموظفين".

وأضاف تتر، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "هناك مسؤولين في الحكومة الاتحادية ما زالوا يفكرون بأساليب مشابهة لعمليات الأنفال ضد الكورد"، مشدداً على ضرورة "تعويض ذوي ضحايا الأنفال في إقليم كوردستان".

وأشار إلى وجود "تفاهمات جيدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وهناك أمل في الوصول إلى حل يراعي ما عانى منه الشعب الكوردي من مآسٍ".