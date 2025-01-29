محافظ دهوك: الحكومة الاتحادية لم تدعم الأندية الكوردستانية رغم الوعود الكثير

شفق نيوز/ أكد محافظ دهوك علي تتر، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية لم تقدم أي دعم مالي للأندية الكوردستانية التي تشارك في دوري نجوم العراق رغم الوعود السابقة بتخصيص منح مالية لدعم الأنشطة الرياضية في الإقليم.

وقال تتر في كلمة خلال حفل تكريم عدد من الرياضيين في دهوك، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأندية الكردستانية المشاركة في دوري نجوم العراق، دهوك، وزاخو، وأربيل، ونوروز، لم تتلق أي مبالغ مالية حتى الآن على الرغم من التعهدات الحكومية".

وأضاف أن "دهوك يمثل العراق حالياً في بطولة أبطال الخليج ورغم ذلك لم يتم تقديم أي دعم مالي له مما يعكس غياب الاهتمام الحكومي بالمشاركات الخارجية للأندية العراقية".

وفي ختام كلمته، أشاد تتر بالمستوى الذي تقدمه أندية دهوك، وزاخو وأربيل، ونوروز، والحضور الجماهيري الكبير في المباريات الذي يعكس الشغف الرياضي لدى الجماهير.

كما دعا اللاعبين إلى التحلي بالروح الرياضية داخل الملاعب وخلال المباريات، مؤكداً على أهمية المنافسة الشريفة كعامل أساسي في تطوير الرياضة في الإقليم والعراق عموماً.