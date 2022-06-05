محافظ حلبجة يفتتح مديرية البيئة ويتحرك لتعيين خريجين

شفق نيوز/ جرت، صباح اليوم الأحد، مراسم افتتاح مديرية بيئة محافظة حلبجة بحضور رئيس هيئة البيئة ومحافظ حلبجة وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.

وقال محافظ حلبجة ازاد توفيق خلال كلمة له في مراسم الافتتاح، "نثمن عالياً جهود ودعم حكومة إقليم كوردستان وهيئة البيئة في حكومة إقليم كوردستان لنا وكان هذا واضحا من خلال افتتاح مديرية البيئة في المحافظة".

واضاف ان "افتتاح مديرية البيئة سيسهم بشكل فعال في تحسين البيئة خصوصاً في هذه الفترة التي تجتاح فيها الإقليم موجات وعواصف ترابية".

وأشار محافظ حلبجة الى انه "تباحث مع رئيس هيئة البيئة في حكومة اقليم كوردستان حول تعيين خريجي أقسام البيئة كموظفين في المديرية".

وبدوره أعرب رئيس هيئة البيئة في حكومة اقليم كوردستان عبد الرحمه صديق دعمه الكامل ودعم حكومة الإقليم لمديرية البيئة في محافظة حلبجة وذلك لتقديم أفضل الخدمات بما يتلاءم مع بيئة صالحة ونظيفة.