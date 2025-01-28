محافظ حلبجة يتقاعد ونائبه من منصبيهما بسبب بلوغهما "السن القانون"

شفق نيوز/ أعلن محافظ حلبجة، آزاد توفيق، يوم الثلاثاء، أن منصبه ومنصب نائبه سيصبحان شاغرين بحلول 31 من شهر كانون الثاني الجاري، وذلك بسبب بلوغهما السن القانونية للتقاعد وفقاً لقانون جديد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، أكد فيه التزامه بالاستمرار في أداء مهامه حتى تعيين محافظ جديد، مشدداً على أهمية ضمان انتقال سلس للمهام الإدارية.

وقال توفيق: "نظراً لتجاوزنا سن 60 عاما، فإنني ونائبي سنحال على التقاعد بنهاية الشهر الجاري، إلا أنني سأواصل العمل حتى يتم تعيين شخص آخر لهذا المنصب، وسأقوم بتسليم الملفات والمهام كافة بشكل قانوني وشفاف حال تعيين المحافظ الجديد".

وأشار المحافظ إلى الجهود المبذولة لتوظيف الخريجين في محافظة حلبجة، موضحاً أن حكومته قد حصلت على موافقة لتعيين 500 خريج من جامعات ومعاهد المحافظة في المؤسسات والإدارات المختلفة.

وأضاف: "هذه التعيينات تأتي بعد مخاطبات وجهناها لحكومة إقليم كوردستان، وستبدأ مباشرةً في الأيام المقبلة، ما سيسهم في تحسين الخدمات في المحافظة".

وفي سياق متصل، كشف توفيق، عن قرار إضافي من نائب رئيس حكومة الإقليم بتعيين 28 شخصاً آخرين، مؤكداً أن هؤلاء سيباشرون أعمالهم قريباً في إطار تعزيز القوى العاملة في المؤسسات الحكومية.

وجاء هذا الإعلان في ظل تطبيق البرلمان العراقي قانوناً جديداً خفّض سن التقاعد من 63 عاماً إلى 60 عاماً، وجرى اعتماد هذا القانون أيضاً في إقليم كردستان، حيث أدى إلى إحالة عدد كبير من المسؤولين والموظفين للتقاعد بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين في المؤسسات الحكومية.

وأعرب المحافظ عن أمله بأن تسهم هذه الخطوات في تقليل البطالة بين الشباب ودفع عجلة التنمية في محافظة حلبجة، التي تعد من المناطق الأكثر حاجة إلى تعزيز الموارد البشرية في إداراتها.

ومع اقتراب موعد إحالة المحافظ ونائبه إلى التقاعد، تستعد محافظة حلبجة لاستقبال دماء شابة في إداراتها ومؤسساتها، مما يعزز الآمال بتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات العامة وتنمية الموارد البشرية، في خطوة يُنظر إليها بإيجابية من قبل سكان المنطقة.