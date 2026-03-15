إلغاء فعاليات نوروز بالسليمانية ومراسم ذكرى القصف الكيمياوي في حلبجة

شفق نيوز- السليمانية/ حلبجة

أعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، يوم الأحد، عدم إقامة أي فعاليات أو احتفالات بمناسبة عيد نوروز في المحافظة هذا العام، عازياً ذلك إلى التوترات والأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

وقال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "التوترات والأحداث الجارية في المنطقة دفعتنا إلى اتخاذ قرار بعدم إقامة أي فعاليات أو احتفالات بمناسبة عيد نوروز في السليمانية هذا العام".

وأوضح أن القرار يأتي في ظل الظروف الأمنية والتطورات الحالية، مؤكداً أن السلطات المحلية تتابع الأوضاع عن كثب حرصاً على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

في المقابل، أعلنت محافظ حلبجة، نوخشة ناصح، يوم الأحد، إلغاء المراسم والفعاليات العامة الخاصة بإحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لقصف المدينة بـ "الأسلحة الكيمياوية"، بسبب الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وقالت ناصح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة هذا العام، لن تُقام أي مراسم أو فعاليات عامة لإحياء ذكرى القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة".

وأوضحت أن "الفعاليات ستقتصر على وضع إكليل من الزهور باسم أهالي المدينة وذوي الشهداء، إلى جانب الوقوف دقيقة صمت احتراماً لأرواح الضحايا الذين سقطوا في تلك الفاجعة".

ويُحيي أهالي حلبجة في السادس عشر من آذار/ مارس من كل عام ذكرى القصف الكيمياوي الذي تعرضت له المدينة عام 1988 إبان حكم النظام العراقي البائد، والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.