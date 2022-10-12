محافظ السليمانية يهاجم مواقع الكترونية "تروع المواطنين" بشأن هجمات من دول الجوار

شفق نيوز / هاجمت إدارة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، مواقع الكترونية تحاول نشر "دعاية مضللة" لترويع المواطنين بشأن تعرضهم لقصف من دول مجاورة.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ فترة ، تحاول عدة مواقع الكترونية ، وبشكل غير مسؤول؛ نشر دعاية مضللة لترويع مواطني مدينة واحياء السليمانية ، من خلال بث أخبار كاذبة تفيد بتعرضها لهجمات وقصف من قبل دول مجاورة بهدف تشكيل ضغط نفسي مضلل على المواطنين".

واضاف ان "السليمانية سلمية وستبقى سلمية ، ومن واجب كل مواطن أينما كان أن يساهم في حماية السلام والاستقرار والأمن والاقتصاد والحياة فيها".