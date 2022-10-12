سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ السليمانية يهاجم مواقع الكترونية "تروع المواطنين" بشأن هجمات من دول الجوار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-12T13:10:51+0000
محافظ السليمانية يهاجم مواقع الكترونية "تروع المواطنين" بشأن هجمات من دول الجوار

شفق نيوز / هاجمت إدارة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، مواقع الكترونية تحاول نشر "دعاية مضللة" لترويع المواطنين بشأن تعرضهم لقصف من دول مجاورة.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ فترة ، تحاول عدة مواقع الكترونية ، وبشكل غير مسؤول؛ نشر دعاية مضللة لترويع مواطني مدينة واحياء السليمانية ، من خلال بث أخبار كاذبة تفيد بتعرضها لهجمات وقصف من قبل دول مجاورة بهدف تشكيل ضغط نفسي مضلل على المواطنين".

واضاف ان "السليمانية سلمية وستبقى سلمية ، ومن واجب كل مواطن أينما كان أن يساهم في حماية السلام والاستقرار والأمن والاقتصاد والحياة فيها".

related

السليمانية.. رجل يقتل زوجته ثم ينهي حياته برصاصة في الرأس

Date: 2022-02-16 15:38:01
السليمانية.. رجل يقتل زوجته ثم ينهي حياته برصاصة في الرأس

رئيس اقليم كوردستان يأسف على عدم تعويض الحكومة العراقية لحلبجة وسكانها

Date: 2020-03-16 08:58:40
رئيس اقليم كوردستان يأسف على عدم تعويض الحكومة العراقية لحلبجة وسكانها

المقاتلات التركية تغير على مناطق شمالي أربيل

Date: 2021-05-01 22:46:26
المقاتلات التركية تغير على مناطق شمالي أربيل

مسؤولون أمريكيون: هجوم أربيل الأخير ربما يكون رداً على غارة في سوريا

Date: 2022-03-13 04:55:27
مسؤولون أمريكيون: هجوم أربيل الأخير ربما يكون رداً على غارة في سوريا

بأكثر من 10 قذائف .. المدفعية التركية تستهدف بلدة في دهوك

Date: 2020-11-11 08:39:53
بأكثر من 10 قذائف .. المدفعية التركية تستهدف بلدة في دهوك

الطائرات التركية تقصف معاقل لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-12-11 08:16:01
الطائرات التركية تقصف معاقل لحزب العمال شمالي دهوك

العماليون يتهمون تركيا باستخدام الأسلحة الكيمياوية 21 مرة في عمليتها بإقليم كوردستان

Date: 2022-05-14 14:13:35
العماليون يتهمون تركيا باستخدام الأسلحة الكيمياوية 21 مرة في عمليتها بإقليم كوردستان

عصابة الاسلحة والمخدرات بقبضة شرطة السليمانية

Date: 2019-08-22 19:47:46
عصابة الاسلحة والمخدرات بقبضة شرطة السليمانية