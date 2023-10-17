محافظ السليمانية يطالب بغداد بالالتزام بـ"اتفاق الرواتب" مع الاقليم ويبدي أسفه على قطاعين مهمين

شفق نيوز/ طالب محافظ السليمانية هفال ابو بكر، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين حكومة اقليم كوردستان وتوفير الرواتب للموظفين، مبديا اسفه لتعطل الحياة التعليمية بسبب اضراب المعلمين وعدم توفر المستلزمات الصحية في المحافظة.

وقال محافظة السليمانية هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "محافظة السليمانية تضم أكثر من مليونين و400 ألف مواطن وفيهم نسبة عالية من طلاب المدارس الذين حرموا لغاية الان من حقهم في التعليم بسبب الازمة المالية الإضراب العام في المدارس".

وأضاف "نطالب الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقات ووعودها بارسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية في وقتها المحدد، كما ويجب على حكومة الإقليم الالتزام بتوفير الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم من مصادرها".

وبين ابو بكر أنه "علينا أن نغلب المصلحة العام للشعب بعيدا عن كل شيء، فقد مضى وقت على بدء العام الدراسي وأتصور انه لايعوض وكذلك موت المواطنين بسبب عدم توفر الأدوية أو الإضراب كذلك لا يعوض"، مؤكدا تضامنه مع "مطاليب الكوادر التعليمية والموظفين الذين طالبوا بحقوقهم الشرعية".

وعن مشكلة البطالة والفقر بين محافظ السليمانية أنه "وفقا لبيانات وتقارير وزارة التخطيط الاتحادية وتقارير المنظمات العالمية فإن السليمانية هي أقل المحافظات بنسب الفقر التي تصل إلى قرابة 4.6 وهي نسبة عالية مقارنة بعدد سكان المحافظة وهو ما نعمل على معالجته لتقليل هذه النسبة".