محافظ السليمانية يشكر نيجيرفان بارزاني بعد رفع الحظر الجوي عن المطار

شفق نيوز- السليمانية

أعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، مساء الخميس، أن قرار رفع الحظر الجوي التركي المفروض على مطار السليمانية الدولي قد صدر، مثمناً جهود رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، التي أسهمت بصدور القرار من أنقرة.

وأكد أبو بكر، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة بانتظار وصول الرسالة الإلكترونية الرسمية من سلطة الطيران المدني التركية إلى نظيرتها في الحكومة الاتحادية العراقية لإكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وأضاف أن جهوداً كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية لإعادة فتح الأجواء التركية أمام الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار السليمانية الدولي، وقد كانت هناك تفاهمات ومباحثات جادة بهذا الشأن تمهيداً لاستئناف رحلات شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)".

وأشار أبو بكر، إلى أن قرار رفع الحظر صدر بعد اللقاء الذي جمع اليوم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تم طرح الموضوع ضمن المباحثات، وأبدى أردوغان تفهّماً وتجاوباً مع الجهود والمساعي السابقة التي قام بها الداعون إلى إنهاء الحظر".

ولفت محافظ السليمانية، إلى أن "المحافظة كانت قد أُبلغت في وقت سابق بأن الحظر سيرفع في الثالث من الشهر الجاري، واستعدت الشركات السياحية والطيران لاستئناف الرحلات، إلا أن الإجراءات تأخرت، واليوم ننتظر اكتمال الخطوات الرسمية من الجانب التركي".

واختتم بالقول: "باسم محافظة السليمانية، نتقدم بالشكر لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وأردوغان، وجميع من ساهم بجهوده الصادقة لإنهاء الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية الدولي".