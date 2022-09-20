محافظ السليمانية يرد على برلماني اتهمه بتمليك منزل حكومي بسعر زهيد ويتوعده بإجراءات قانونية

شفق نيوز/ ردّ محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم الثلاثاء، على نائب في مجلس النواب العراقي اتهمه بتمليك منزل حكومي لمدير دائرة مقابل مبلغ زهيد من المال.

وكان عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية سوران عمر، قال في منشور له على صفحته الشخصية فيسبوك، إن محافظ السليمانية سجل منزلا حكوميا في حي أشتي بالسليماني مقابل مليون و 393 ألف دينار.

وردا على ذلك قال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "محافظ السليمانية ليس له صلاحية تسجيل الأراضي والعقارات"، مبيناً أن "هذا المنزل الذي يتحدث عنه النائب تم تمليكه من قبل لجنة تمليك المنازل الحكومية وفق القرار رقم (48) وتاريخ (29/11/2021)".

واضاف انه "وبحسب القانون فإن اللجنة العليا هي الجهة صاحبة القرار في أي أمر من هذا القبيل".

وأشار إلى أن "تقدير هذا العقار وفق ضوابط الاستحواذ على المساكن الحكومية عام (2004) بتاريخ (14/6/2011 م) الموقع من قبل رئيس اللجنة الفرعية للاستحواذ على المساكن الحكومية 2011) كان رسمياً، وقدمت إلى اللجنة العليا لتملك المنازل الحكومية ووافقت عليها اللجنة العليا بالقرار رقم (48) وتاريخ (29/11/2021) ولا علاقة لها بمحافظ السليمانية الحالي".

وبين المحافظ أنه "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول توجيه اتهامات وتشويه سمعة المحافظ أو أي موظف عام أو تشويه سمعة هذه المؤسسة المنتخبة دون دليل".

وطالب المحافظ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقائق وتوجيه من يعرض سلامة الشعب والأمن والسلام الاجتماعي للخطر، مؤكداً انه جاهز لأي مساءلة.