محافظ السليمانية يدعو لإنهاء الخلافات بين السياسيين والاستعداد لمرحلة ما بعد الانتخابات

شفق نيوز- السليمانية

دعا محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، اليوم الثلاثاء، القوى والأطراف السياسية في العراق وإقليم كوردستان إلى وضع حد لحالة تبادل الاتهامات والخلافات، والاستعداد لمرحلة جديدة قائمة على نتائج الانتخابات.

وجاءت دعوة أبو بكر عقب الإدلاء بصوته في مدينة السليمانية، ضمن عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة، حيث أكد أن "المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديمقراطي، ونأمل أن يُدلي المواطنون بأصواتهم بحرية لاختيار ممثليهم الحقيقيين".

وأضاف خلال حديثه لعدد من وسائل الإعلام، بضمنها وكالة شفق نيوز، أنه "نوجه نداءً إلى جميع القوى السياسية بأن يكون هذا اليوم نهايةً لحالة التوتر وتبادل الاتهامات، وأن يتهيأ الجميع لمرحلة جديدة عنوانها نتائج التصويت، ومحكمة الشعب، ووحدة الصف، وتنظيم الحقوق والمطالب والطموحات المشروعة لشعب كردستان في إطار الدولة العراقية الاتحادية".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.