محافظ السليمانية للقنصل الإيراني: أوقفوا هجماتكم على كوردستان

طالب محافظ السليمانية هافال أبو بكر، يوم الأحد، القنصل الإيراني الجديد في المحافظة، بوقف الهجمات والقصف العسكري على إقليم كوردستان، مؤكداً ضرورة إعادة الأوضاع غير المستقرة إلى طبيعتها.

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ استقبل القنصل الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية، سيد محمدي مير حسيني، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الجانبين.

وأكد محافظ السليمانية، بحسب البيان، على "ضرورة العمل على إنهاء حالة عدم الاستقرار الناتجة عن ظروف الحرب".

وأشار أبو بكر إلى أن إقليم كوردستان انتهج سياسة الحياد، ويجب ألا يتحول إلى جزء من محاور الصراعات والحروب الإقليمية والدولية.

وسجل إقليم كوردستان، استهدافات بأكثر من 600 طائرة مسيرة خلال فترات النزاع الإقليمي، وقبل سريان الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران. وتسببت تلك العمليات سابقاً بسقوط ضحايا من المدنيين والمعارضين، إضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية في الإقليم.