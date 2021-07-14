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محافظ السليمانية: أكبر خطر يهدد إقليم كوردستان عدم امتلاكه بنكاً مركزياً وسيولة نقدية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-14T08:04:09+0000
محافظ السليمانية: أكبر خطر يهدد إقليم كوردستان عدم امتلاكه بنكاً مركزياً وسيولة نقدية

شفق نيوز/ وصف رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم الأربعاء عدم امتلاك إقليم كوردستان لبنك مركزي بأنه "أكبر خطر" يحدق بالكورد في العراق.

وقال أبو بكر في كلمة له خلال مؤتمر أكاديمي في السليمانية، "حقيقة لا يوجد أنموذج لإقليم كوردستان على مستوى العالم سوى فلسطين، ونحن دولة داخل دولة ونمارس مهام الدولة من دون أن ننتبه على اننا لا نمتلك بنكا مركزيا وهذا ما لم يتطرق له احد مسبقا، وليس لدينا سيولة نقدية أيضا".

وأضاف أن اكبر المخاطر التي تهدد الكورد ليست المسائل السياسية او مسالة العلاقات بين اربيل وبغداد، وإنما تتمثل بعدم امتلاك الإقليم لبنك مركزي والسيولة النقدية.

وتابع أبو بكر بالقول إن إقليم كوردستان بات محطة للعراق في نقل العملة الى دول الجوار التي دائما ما تفتقد للعملة الصعبة بسبب الحصار المفروض عليها.

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