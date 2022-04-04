محافظ السليمانية عن أزمة السيولة المالية: أصبحنا ضحية

شفق نيوز/ علق محافظ السليمانية هفال ابو بكر، اليوم الاثنين، على ازمة السيولة المالية في مصارف المحافظة، مشيراً الى أن المحافظة أصبحت "ضحية".

وقال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، تعريجاً على مشكلة السيولة المالية في مصارف المحافظة، إن "جميع واردات العراق من البصرة ولغاية كركوك تعود لوزارة المالية الاتحادية وكذلك جميع واردات الاقليم من زاخو لخانقين تعود لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم واي عملية صرف يجب أن تكون بموافقة مجلس الوزراء".

واضاف ان "واردات السليمانية تفوق مصاريفها لكن نحن الآن أصبحنا ضحية بسبب عدم توفير السيولة المالية الكافية حتى للامور التشغيلية اللازم توفرها في المؤسسات الحكومية".

وأوضح أن "إدارة السليمانية تحدثت مع حكومة الإقليم ومع الأطراف السياسية ويجب أن لا يؤثر سوء العلاقات السياسية على الوضع العام في الاقليم"، مبينا أن "ما يحدث الان لم يحدث منذ عام 1991".

وطالب محافظة السليمانية بـ"عدم التعرض إلى الأموال العامة و الأموال في المصارف الحكومية لأنها تعد جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون، والان جميع مؤسسات السليمانية في وضع غير مستقر ونتمنى أن تتحول الوعود إلى قرارات وان نلحض حلولا سريعة للمشاكل المالية".

وعن مشكلة الادوية في مستشفيات السليمانية أكد ابو بكر أن "إدارة المحافظة عملت بشكل دؤوب لدعم القطاع الصحي في المحافظة وكذلك كان للقطاع الخاص الوطني دور مهم في دعم القطاع الصحي وكذلك حكومة الإقليم دعمت القطاع الصحي لكن الآن هنالك أزمة حقيقية في توفير الادوية والمستلزمات الصحية في وقت هنالك نمو مالي يشهده الاقليم جراء ارتفاع أسعار النفط وكذلك وجود الواردات الداخلية والخارجية التي ممكن أن تسهم في عدم بقاء هذه المشكلة".