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محافظ السليمانية: سبب الانفجار خزان غاز والحصيلة الأولية 3 ضحايا بينهم طفل و20 مصاباً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-17T18:33:47+0000
محافظ السليمانية: سبب الانفجار خزان غاز والحصيلة الأولية 3 ضحايا بينهم طفل و20 مصاباً

شفق نيوز / كشف محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، مساء الخميس، عن سبب الانفجار الذي تسبب بانهيار أحد المنازل وسط المدينة، فيما أكد سقوط ثلاث ضحايا بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين كحصيلة أولية.

وقال أبو بكر، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحادث ناجم عن انفجار خزان غاز يستخدم لمنظومة التدفئة"، لافتاً إلى أن "طفلاً واحداً من بين ضحايا الانفجار حتى الآن".

وبوقت سابق، أعلن مدير عام صحة السليمانية، صباح هورامي، انتشال أكثر من 20 مصاباً من تحت أنقاض المنزل المنهار جراء الانفجار الغازي وسط المدينة.

من جانبها، أفادت دائرة طوارئ السليمانية، بأن 10 فرق إنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، لإخلاء المواطنين من مكان التفجير.

لى ذلك، أبلغ شهود عيان، الوكالة، أن "المنزل الذي حصل فيه التفجير كان يضم عدداً من الضيوف"، لافتين إلى أن "التفجير حصل أثناء عملية إصلاح خلل في أسطوانات غاز في سطح المنزل".

وأدى انفجار أسطوانة غاز إلى انهيار المنزل في منطقة "كازيو" وسط مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.

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