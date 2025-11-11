محافظ اربيل يؤكد خلو العملية الانتخابية من الأعطال والخروقات

شفق نيوز- أربيل

أكد محافظ أربيل، أميد خوشناو، يوم الثلاثاء، عدم وجود مشاكل في أجهزة التصويت، فيما أشار إلى انه في حال حدوث أي خلل تجري معالجته سريعا.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من أربع ساعات ونصف مضت منذ بدء عملية الاقتراع، وجميع أجهزة التصويت التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل بشكل طبيعي في عموم مراكز المحافظة، ولم تُسجل أي أعطال أو خروقات".

وأضاف أن "الفرق الفنية واللوجستية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات جاهزة للتعامل مع أي خلل قد يحدث، من أجل معالجته في أسرع وقت وضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة".

وأشار خوشناو إلى أن "مراقبي المفوضية يتابعون سير العملية الانتخابية في جميع المراكز، كما تواصل غرف العمليات في المحافظة مراقبة الأوضاع ميدانياً"، مؤكداً أن "القوات الأمنية تواصل مهامها في حماية المراكز الانتخابية لتأمين الأجواء المناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بحرية واطمئنان".

وختم بالقول إن "أجواء الهدوء والاستقرار تسود مراكز الاقتراع في أربيل، وأن الناخبين يمارسون حقهم الديمقراطي بأمان تام".

وكان رئيس مكتب المفوضية في الاقليم، قال في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، صباح اليوم، إن عدد مراكز الاقتراع في الإقليم يبلغ 1312 مركزاً تضم 5599 محطة تصويت، مبيناً أنه منذ انطلاق العملية الانتخابية عند الساعة السابعة صباحاً، واجهت 27 جهاز تصويت بعض المشاكل التقنية، لكن الفرق الفنية تمكنت من إصلاحها سريعاً".

وأضاف أن عملية التصويت تجري الآن بصورة طبيعية ومنظمة في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن "الاقتراع سيستمر لغاية الساعة السادسة مساءً، وبعد انتهائه ستُرسل البيانات والمعلومات إلى بغداد عبر أجهزة مخصصة، فيما ستُعاد الذاكرات وصناديق الاقتراع إلى مخازن المفوضية العليا".

وأكد أن المفوضية تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال فرقها الميدانية وغرف المراقبة المركزية لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.