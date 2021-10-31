محافظ اربيل يكشف اسباب اعتقال صاحب مشروع "زيرين" السكني

شفق نيوز/ كشف محافظ اربيل اوميد خوشناو يوم الأحد عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أضرار الفيضانات الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة يوم أمس.

واجتاحت سيول جارفة ناجمة عن تساقط الأمطار بعض مناطق مدينة أربيل والقرى المحيطة ما تسبب بخسائر مادية كبيرة، دون ورود وقوع إصابات.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن مناطق ملا اومر وكوري وزيرين والقرية الكورية وكرد جوتيار تضررت كثيرا من جراء السيول ولحسن الحظ لا توجد ضحايا بشرية لغاية الان.

وأضاف أن فرق تقديم المساعدة قامت بتقديم المساعدة للمتضررين، مشيرا إلى أن مستوى المياه وصل في بعض البيوت إلى سقوف المنازل.

وبين ان حكومة اربيل المحلية اتخذت مجموعة من الإجراءات منها قيام لجنة الأزمات فورا بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية والصليب الأحمر بتقديم المساعدات للمتضررين، اضافة إلى تشكيل لجنة اخرى من قبل الحكومة لتقييم الأضرار، وكذلك ولجنة اخرى للتحقيق في النواقص والذين قاموا بالتجاوز وبالاخص في مجمع زيرين لانه حسب ما سمعناه من المواطنين أن صاحب المشروع لم يقم باغاثة المواطنين عند حدوث الفيضانات.

وتابع محافظ اربيل؛ "كنا قد اتخذنا العديد من الإجراءات لمواجهة الفيضانات مثل تنظيف المجاري ومجاري المياه ولكن الذي حدث يوم أمس كان شيئا غير متوقع نتيجة التغيرات المناخية التي حصلت، مشيرا إلى أن في مصيف صلاح الدين هطل 52 ملم من الأمطار خلال فترة قصيرة.

وأوضح خوشناو؛ أن اعتقال صاحب مشروع زيرين كان لسببين؛ الأول أنه عند حدوث الفيضانات لم يقم بتقديم أي مساعدة للمواطنين، وأما السبب الثاني حاليا نحقق فيه انه تم تغيير مجرى الماء باتجاه مجمع زيرين وحصلت عليه تجاوزات وعند اكمال التحقيقات سوف نعلن عنها.

وكان مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان افاد في وقت سابق من اليوم الأحد بإلقاء القبض على صاحب مشروع "زيرين" السكني بسبب اهماله في الاستعداد لفصل الشتاء وتنظيف المجاري ومجرى مياه الأمطار.