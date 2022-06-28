محافظ اربيل يعلن وفاة عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين متأثرا بجروحه

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وفاة عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين الأكاديمي كاوان إسماعيل متأثراً بالجروح التي أُصيب بها جراء إطلاق النار الذي تعرض له داخل الحرم الجامعي.

وقال أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة سامان البرزنجي ومدير شرطة اربيل دلير النجار وعدد من المسؤولين المحليين، إن هذه القضية تعود لسنوات مضت حيث تم فصل الطالب المتهم من كلية القانون في جامعة سوران وحاول اعادة قبوله مرة اخرى في كلية القانون ولكن حسب التعليمات لم تتمكن كلية القانون في جامعة صلاح الدين بإعادة قبوله مرة اخرى.

وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة، مشددا على أنه يجب على المتهم تسليم نفسه إلى العدالة لأنه لن يفر منها وهو من اصحاب السوابق.

وأكد المحافظ مقتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين أدريس حمه خان، وكذلك عميد كلية القانون بالجامعة نفسها الدكتور كاوان إسماعيل متأثرا بجروحه جراء تعرضه إلى خمس إطلاقات نارية في جسده، مؤكدا أيضا إصابة موظف جامعي بجروح.