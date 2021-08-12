محافظ اربيل يعلن انتهاء أزمة ماء الشرب ويشكل فرقاً ميدانية للمتابعة

شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو، يوم الخميس، أن أزمة نقص مياه الشرب في المحافظة شارفت على الانتهاء، مبينا أن سبب الازمة الفيضانات التي اجتاحت تركيا وأدت إلى ارتفاع نسبة الأطيان في مصادر المياه.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "تقريبا انتهينا من مشكلة نقص الماء في اربيل، واليوم كان لدينا اجتماع لغرفة مواجهة الجفاف، وقد تم حفر وتأمين مضخات لـ523 بئراً لمعالجة النقص".

واضاف "للاسف ما حصل في الايام الماضية هو زيادة مستوى ماء الزاب وكان ماء طينيا بسبب الفيضانات التي حدثت في تركيا"، مشيرا الى تشكيل لجنة "لرفع جميع التجاوزات على مصادر المياه".

واشار الى ان "يوم غد الجمعة سيشهد انطلاق حملة لإزالة التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".

وبين خوشناو ان "اللجنة برئاسة نائب المحافظ وهدفها الأساس البحث عن الخلل في مشاريع المائية والابار ومعالجتها".

وخلص محافظ اربيل الى القول "قررنا تشكيل فرق لايصال الماء بالعجلات الحوضية ابتداء من يوم غد، والمناطق التي لن يصلها الماء عليها الاتصال بالفرق المختصة لإيصال الماء إليها".

وتشهد محافظة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، ازمة حادة في مياه الشرب منذ عدة ايام.