محافظ اربيل يدعو السوداني للموافقة على "قرض سعودي" لمعالجة شح المياه

شفق نيوز/ اكد محافظ اربيل اوميد خوشناو خلال لقاء مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني في بغداد اليوم الاثنين، أن السعودية قدمت قرضا يساهم في حل مشكلة شح المياه في مدينة اربيل، مشيرا إلى أن جميع اجراءات الخاصة بالقرض قد تم استكمالها في كتاب خاص قدم الى مكتب السوداني ليوافق عليه لتتمكن المحافظة من الحصول على القرض.

وجاء في بيان لمحافظة اربيل ورد لوكالة شفق نيوز ، المحافظ اوميد خوشناو التقى في بغداد رئيس الحكومة الاتحادية العراقية محمد شياع السوداني، لافتا الى انه ابلغ السوداني تحيات رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وتحدث عن المشاريع الخدمية التي يتم تقديمها في حدود محافظة اربيل بصورة عامة.

وأضاف البيان ان خوشناو تحدث ايضا عن التغير المناخي وآثاره وتبعاته ومشكلات شح المياه الجوفية في حدود المحافظة والمشاريع التي تم توجيهها الى رئاسة مجلس الوزراء وسلط الضوء على سلو معالجة المشكلات، مشيرا الى ان المحافظة وحكومة الاقليم ورغم كل الظروف نفذت العديد من المشاريع بهذا الصدد، إلا أنه وبسبب الازمة المالية لم يتم تنفيذ مشاريع الاستراتيجية وكانت المعالجات كلها وقتية.

ونوه البيان الى ان خوشناو تطرق في موضوع آخر عن زيارة وفد محافظة اربيل الى السعودية ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين السعوديين بشأن قرض سعودي من اجل معالجة مشكلة شح المياه ومخاطر الفيضانات وتاثيرات التغيرات المناخية والتي تشمل تشغيل مشروع الإفراز الرابع في اربيل وهو مشروع استراتيجي سينهي شح المياه الى حد كبير.

وأضاف خوشناو ان السعودية وافقت على تقديم القرض لاربيل وان جميع الاجراءات تم اتخاذها وهو الان في مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وبقي فقط موافقته لتسلم القرض، معربا عن الأمل أن يتعاون السوداني بهذا الصدد ويوافق على القرض.

من جهته اكد السوداني، بحسب البيان، وفضلا عن تحياته الى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، انه سيكون داعما ومتعاونا بكل الاشكال ويقدم كل التسهيلات لحل تلك المشكلات التي تمت الاشارة اليها.