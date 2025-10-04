محافظ اربيل متفائل بأمطار غزيرة هذا الموسم ويؤكد اتخاذ إجراءات لمواجهة الفيضانات

شفق نيوز - أربيل

أعرب رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم السبت، عن تفائله بأن تكون معدلات هطول الأمطار خلال موسم الشتاء المقبل مرتفعة في اقليم كوردستان، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة السيول و الفيضانات في حال حدوثها.

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده خلال الاعلان عن تدشين مشروع "كورنيش" في اربيل، إنه منذ شهر أيلول / سبتمبر الماضي باشرنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لموسم تساقط الأمطار حيث انه وفقا لتوقعات الانواء الجوية فإن هذه السنة ستكون مطيرة.

وأضاف أنه في السنوات الماضية ومنذ شتاء العام 2021 ولغاية شتاء العام 2025 الذي اقتربنا من حلوله تم انجاز مشاريع استراتيجية من بحيرات وسدود ومجاري مياه الأمطار مما قللت من مخاطر حدوث الفيضانات.

وشهد اقليم كوردستان العراق بعد العام 2021 موجة جفاف شديدة ناجمة عن تضاؤل تساقط الأمطار إلى معدلات غير مسبوقة.

يُذكر أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية، و بنسبة 65% على المياه الجوفية.