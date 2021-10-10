محافظ اربيل: سجلنا اعطالا وتوقفات بعدد من المراكز الانتخابية وبعضها لم يفتح لغاية الآن

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الأحد تسجيل اعطال فنية وتوقفات في عدد من المركز الانتخابية في المحافظة.

وقال في تصريح للصحفيين إنه "لدينا عدد من المشاكل تواجه المصوتين"، مردفا بالقول إن "مليونا و 150 الفا 700 شخص عدد اولئك الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في اربيل في 498 مركزا انتخابيا".

وأضاف أن "هناك مشاكل في عدد من الأماكن تواجه المقترعين في عدد من المناطق من (بيرمام) و (ميركسور)، وفي (خبات)، وداخل مركز المحافظة ايضا وبعضها لم يفتح لغاية الآن"، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية تتواصل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمعالجة تلك المشاكل.

وتابع خوشناو بالقول: نسعى الى عدم حرمان اي ناخب في المحافظة من ممارسة حقه وان يتمكن جميعهم من التصويت.