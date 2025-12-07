محافظ اربيل: أرض مصفاة لاناز لم يتم الاستحواذ عليها وحصيلة الحادثة 6 ضحايا

شفق نيوز - أربيل

نفى رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الأحد، ما تتداوله وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأرض التي أُقيمت عليها مصفاة "لاناز" في قرية "لاجان" قد تم الاستحواذ عليها، معلنا سقوط قتيلين واصابة اربعة اخرين حصيلة التوتر الذي حصل في تلك المنطقة قبل أيام.

وانتقد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن نتائج التحقيق في حادثة قرية "لاجان" وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، تصريحات ومواقف أطراف سياسية تناولت الحادثة بشكل مجانب للحقيقة، مؤكدا أن الأرض الذي أُقيمت عليها المصفاة تم شراؤها، ولم يجرِ الاستحواذ عليها.

وأضاف أنه تم توظيف 70 شخصا من سكنة المنطقة في المصفاة نزولا عند رغبة الاهالي، مشيرا الى تقديم طلبات اخرى للتوظيف.

كما أشار المحافظ الى مقتل سائق ناقلة نفط يعمل بالمصفاة وهو من اهالي كركوك خلال التوتر الذي حصل، في حين أصيب أحد الحرس الذين يعملون في حماية مبنى المصفاة ايضا، بينا أُصيب اربعة آخرون احدهم راعي غنم من القومية العربية.

وقال إنه قبل بناء مصفاة لاناز في المنطقة، لم يكن عدد الأسر في القرية يصل إلى 100 شخص، والآن هناك 425 أسرة، أي أن وجود هذه المصفاة هيأ الأرضية لإيجاد فرص عمل، وتسبب بعودة اناس اخرين الى القرية.