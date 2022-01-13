محافظ اربيل يعلن حالة طوارئ: الفيضانات تسببت بأضرار مادية ولم تسفر عن ضحايا

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل يوم الخميس إعلان حالة طوارئ واستنفار الجهد الخدمي مع اجتياح موجة من الفيضانات مناطق ومدن في اربيل بسبب التساقط الغزير للأمطار إلا أنه أكد في الوقت ذاته حدوث أضرار مادية لحقت بنايات سكنية وتجارية من غير تسجيل سقوط ضحايا.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "الليلة في الساعة الثالثة فجرا بدأت أمطار ترابية بالهطول، وفي الساعة السابعة صباحا حدثت فيضانات في بعض الأحياء السكنية"، مبينا أنه لغاية الآن لا توجد ضحايا بشرية".

وأوضح أن "فيضانات اليوم هي تجمع للمياه وسد الطرق، ولكن ليست مثل الفيضانات السابقة"، مردفا بالقول "نريد التأكيد أن فرق الدفاع المدني والبلديات تعمل حاليا على فتح المجاري والطرق".

وعن الأضرار المادية التي خلفتها الفيضانات قال: لا يمكن تقييمها الآن، منوها إلى أن هناك اضراراً طالت خطوط الكهرباء والخدمات العامة، واضراراً مادية ببعض المنازل والمحال التجارية.

كما أشار خوشناو إلى أن توقعات الأنواء الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار لغاية يوم غد الجمعة لذا قررنا في محافظة اربيل، و بالتعاون مع قوات الشرطة والزيرفاني والمرور والاسايش والبيشمركة والبلديات والصحة بان نكون في حالة طوارئ، داعيا المواطنين إلى ابلاغ فرق الطوارئ اذا شعروا باي خطر.

المحافظ مضى قائلا: كما ان مؤسسة بارزاني الخيرية ايضا في حالة طوارئ لمساعدة المواطنين، لافتا إلى أن لجنة الأزمات في محافظة اربيل أبلغت شركات القطاع الخاص بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمساعدة المؤسسات الحكومية في مساعدة المواطنين.

وطالب خوشناو السكان بعدم مغادرة منازلهم اذا لم تكن هناك امور ضرورية.

وبخصوص دوام الموظفين للقطاع الحكومي قال المحافظ: ابلغنا جميع مديري الدوائر بعدم احتساب الغياب اليوم لأن هناك العديد من الموظفين لم يتمكنوا من الوصول الى الدوام الرسمي.

وبما يتعلق بتعويض المتضررين من الفيضان السابق قال المحافظ ان جميع التعويضات اكتملت وسيخصص رئيس حكومة إقليم كوردستان مبلغ اخر لتعويض جميع المتضررين.